鴻海科技日將提前舉辦 擴大規模開放全民參觀

鴻海（2317）發言人巫俊毅今天在內湖廠辦大樓宣布，旗下一年一度的科技日將提前於10月8日、9日舉辦。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）發言人巫俊毅今天在內湖廠辦大樓宣布，今年是鴻海成立屆滿50週年，旗下一年一度的科技日將提前於10月8日、9日舉辦，場地規模將擴大1倍以上，且開放對象除了供應鏈夥伴與投資人，也將同時開放給所有民眾參觀，至於黃仁勳是否出席，「請各界拭目以待」。

自鴻海董事長劉揚偉上任以來，該集團每年都選在創辦人郭台銘生日（10月18日）當天舉辦科技日活動，公布集團最新營運策略與相關佈局，並同步釋出當年度的電動原型車，此次為該活動設置以來首度提前舉辦，地點也從南港展覽館二館移師南港展覽館一館。

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巫俊毅說，今年鴻海將展現累積多年的AI實力，今年集團科技日的主軸就是人工智慧，「所以大家可以看到，我們的slogan（口號）叫Accelerating Imagination（加速想像力）」，此外，今年科技日還有1項非常重要元素，就是發布一些新產品。

巫俊毅預告，今年的新品除了電動原型車，還包括旗下智慧電動車、智慧城市、智慧製造3大平台與人工智慧結合的應用場景展示，無論硬體、軟體，發表的內容豐富程度都將超越往年表現，對於未來產品市況，鴻海將於下週法說會先行對外說明。

此外，巫俊毅提到，鴻海為增進國內科技教育能量，於內湖廠辦大樓全新打造集團展示間，內容包括人工智慧、量子技術與資通訊產品規格等，歡迎各級學校與相關機關、團體人士申請參觀。

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