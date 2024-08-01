打造健康臺灣！工研院將秀15項創新銀髮AI科技

工研院將參加第一屆高齡健康產業博覽會，展示「智慧認知運動」銀髮照護解方。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕距離臺灣進入超高齡社會只剩不到半年時間，工研院為呼應政府「健康臺灣」政策，參加今年首度舉辦的第一屆高齡健康產業博覽會，於經濟部產業技術司專館，秀出銀髮創新解方，將展出15項創新銀髮科技。

工研院將展出15項創新銀髮科技，在「檢測預防」方面，大腦的認知、反應，以及身體的肌力、平衡，是促進健康的兩大關鍵。例如「智慧認知運動」就是利用影像辨識技術，同步捕捉長者運動姿態與認知行為表現，進行AI演算法分析後可即時調整訓練課程內容，經過驗證可幫助長者逐漸改善認知能力，提升日常生活品質。

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另外，孤寂感也是危害長者健康的一大挑戰，工研院將傳統樂器結合科技打造「音樂同步互動訓練系統：智慧響叮噹」，內建壓力感測模組，能分辨不同音階拍打與音樂的一致性，並透過AI分析彈奏者的表現及記憶認知變化，提供以AI為基礎的音樂推薦，來增強認知和記憶力、強化手腦協調性，提供長者促進健康的新解方。

在「診斷治療」方面，工研院結合生成式AI打造的華人語系醫療助理「小智醫生SmartDoc」，僅需語音或影像資料，即可快速生成醫師診斷治療建議，如初診報告、醫療檢查報告、醫護會議紀錄、護理紀錄，還可接受中文、臺語、泰語等96國語言。

在「復健照護」方面，工研院鎖定獨居長輩、照護機構，開發出「高隱私AI照護員」運用創新AI熱像辨識技術，可以提供呼吸、心率、體溫、血氧、血壓趨勢與姿態等全方位照護資訊；並利用非接觸式熱成像技術，提供去識別化的高隱私影像，還能精準識別長者在床上或床邊的異常行為，如離床、跌倒與久臥等，即時通報警示。

值得注意的是，工研院開發、可幫助病患家屬輕鬆照護傷口、減輕醫護負擔的「傷口照護機、傷口照護App」成功入圍第一屆高齡健康產業博覽會「年度最佳10大高齡友善亮點產品」。工研院期盼攜手產官研醫各方夥伴，透過跨產業、跨領域共創，推動健康產業生態圈持續加值創新。

為呼應總統賴清德「健康臺灣」政策，經濟部產業技術司集合工研院、金屬中心、食品所、紡織所於高齡健康產業博覽會成立專館，8月2日至4日台北世貿一館登場，歡迎有興趣的民眾到場參觀。

工研院院長劉文雄表示，臺灣面對人口老化的挑戰，產業下一個目標是成功老化，超高齡社會需求不僅限於醫療科技，應同時鎖定長者的三大生活情境「檢測預防、診斷治療、復健照護」，打造出對應的銀髮科技及服務，才能讓長者活得健康、生活有品質。

劉文雄表示，人口老化帶來龐大的醫療支出與勞動力衰退問題，政府對於銀髮政策也從過去只重「治療」更進而重視「預防」，工研院致力於協助長者縮短不健康存活年，並且讓長者從健康、到不健康直到離世，都能有快樂、有尊嚴、有成就感，讓長者能「成功老化」。

他說，工研院發布的2035技術策略與藍圖中，健康樂活成為很重要的一環，工研院2020年即設立「智慧長照大聯盟（後更名為：健康樂活與智慧醫療照護聯盟）」，2022年更與國衛院瞄準精準健康領域，針對高齡、長照展開合作。工研院從全人健康觀點出發，將長者劃分為「健康、患病、亞健康」三類族群，設定出「檢測預防、診斷治療、復健照護」三大生活應用情境，進而設計出不同的科技解方，更貼近使用者需求。

經濟部產業技術司表示，經濟部持續透過科技專案開發創新研發成果，鎖定高齡銀髮等關鍵領域，發展前瞻性、關鍵性的產業技術，進而帶動臺灣生技醫療、紡織、食品等相關產業技術轉型，爭取國內外商機。這次產業技術司整合工研院、金屬中心、紡織所和食品所四家法人機構，共同在高齡健康產業博覽會展出33項創新技術，期盼串聯上中下游業者，共同打造銀髮產業生態系。

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