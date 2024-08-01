勞動基金上半年大賺近8000億 半年賺破去年全年收益數

6月勞動基金單月賺逾1900億元，上半年大賺近8000億（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕6月金融市場穩健續強，勞動基金也連帶受益，根據勞動基金運用局今（1）日公布截至2024年6月底止最新統計，整體勞動基金規模達6兆7496億元，截至6月底，僅半年間就大賺7993.2億元、收益率13.03％，更值得關注的是，僅今年上半年的收益，就已超越去年全年收益7193億元。

單月表現方面，6月份單月收益數達1919.4億元，根據勞動基金運用局歷史統計，此收益表現為史上單月第３大獲利。

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各基金表現方面，上半年報酬率多達雙位數。新制勞退基金規模 4 兆 3744 億元，獲利5398.7億元、收益率 12.96％；舊制勞退基金規模 1 兆 520 億元，收益1300.7億元、收益率 14.88％；勞保基金規模 1 兆 952 億元、收益率 14.06％。受衛生福利部託管的國民年金規模6020 億元，收益率13.93％；農民退休基金規模 170億元、收益率16.22％。

勞動基金運用局指出．回顧6月金融市場表現，雖有歐洲選舉不確定性因素干擾，但美國5月CPI與核心CPI年增率持續放緩至3.3％及3.4％，通膨數據表現穩定，且市場對於AI應用需求持續樂觀看待，6月份主要金融市場延續多頭上漲格局。

展望未來， 部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍維持高檔，通膨數據見緩惟仍需觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾，成為今年下半年的投資變數。

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