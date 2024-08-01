美國房價好嚇人 ! 237個城市「起家厝」百萬美元起跳

美國入門款「起家厝」售價飆升，凸顯美國首購族的沉重壓力。（美聯）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國不動產業者Zillow近日發布最新報告，現在全美有237個城市，「起家厝」（又稱起步房，Starter Home）售價已漲至百萬美元（約新台幣3275.6萬元）以上，相較2019年的84座城市，增加近3倍。市場認為，美國入門款「起家厝」售價飆升，凸顯美國首購族壓力沉重。

所謂美國「起家厝」，又稱起步房、簡易房、過渡房。通常是指一個家庭能夠買得起的第一間房子，往往會比市面銷售的其他房子更小，價格也更便宜。

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Zillow報告指出，目前全美平均起步房的售價為19萬6611美元（約新台幣644萬元），在過去5年中上漲約 54.1%。地產分析師奧菲·迪文吉（Orphe Divounguy）表示，起步房本應該是首次購屋者可輕鬆負擔的房屋，但現在漲幅和相關數據令人驚訝。

Zillow的數據顯示，美國幾乎一半的州至少有一個起步房價超過 100 萬美元（約新台幣3275.6萬元），其中近一半集中在加州，該州高達117個城市的起步房價超過百萬美元；其次是紐約州有31個城市、紐澤西州有21個城市、佛羅里達州和麻薩諸塞州各有11個城市。

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