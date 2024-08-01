5-6月統一發票》千萬大獎開出15張、200萬特獎19張

5-6月期統一發票，1000萬特別獎開出15張、200萬特獎開出19張。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部下午將公布5-6月期統一發票中獎清冊，本期1000萬元特別獎開出15張、200萬元特獎則開出19張。其中，有位幸運民眾在全聯福利中心雲林麥寮中山門市，消費154元購買咖啡，其中144元以福利點數折抵，實際僅付款10元就抱走千萬大獎。

今年5-6月期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「86396830」；200萬元特獎中獎號碼「53267964」；3組頭獎中獎號碼則為「39635796」、「98978859」及「55566054」。財政部賦稅署表示，5-6月期統一發票領獎期限為8月6日至11月5日止，中獎人應於期限內領獎，逾期將無法兌領。

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根據業者統計，‪全家便利商店本期開出2張千萬大獎，中獎人分別在彰化福興福利店、桃園龜山龍壽店，僅花費21元、35元購買咖啡及茶飲，就中了千萬大獎；統一超商開出1張千萬大獎，為桃園市中壢區政群門市購買生活用品125元；全聯也開出1張千萬大獎，中獎人在雲林麥寮中山門市購買咖啡飲品，實際僅付款10元。

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