鮑爾放鴿激勵股匯雙漲 新台幣勁揚逾1角、升破32.8元信心關卡（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾釋出9月可能降息的鴿派言論，美四大指數聯袂收紅，與台灣股市連動密切的費半指數強彈超過7%，帶動台股早盤大漲逾400點，新台幣兌美元匯率也在美元走跌、外資熱錢回流下，勁揚逾1角、升破32.8元信心關卡。

聯準會一如市場預期維持聯邦基準利率不動，鮑爾表示，若通膨如預期下降、經濟增長維持且勞動市場穩定，最快9月降息。市場認為Fed已經開啟降息大門，有交易員預估Fed今年將會降息2-3次。

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美元指數應聲走貶，非美貨幣大舉反攻。主要亞幣中以日圓升勢最猛。日本央行昨日宣布升息，日圓已大漲一波，今早一舉升破150兑1美元大關，最高見到148.508。

台幣自上週貶破32.8元信心關卡後，步步逼近33元整數價位，央行多次進場調節，今日一早反應美元回落，開盤即升破32.8元價位，以32.75元、升值8.6分開出，最高升抵32.66元，目前在32.765元附近。

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