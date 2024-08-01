焦點股》聯電：法說報喜 價量俱揚

聯電法說報喜，今股價飆漲（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）昨法說會公布第二季財報，獲利優於市場預期，第三季也可望續成長，激勵今股價上漲，以53.7元開盤，較昨上漲3.3元，漲幅逾6.5%，截至9點40分，成交量近6.7萬張。

聯電第二季毛利率達35.2%，季增4.3個百分點，超過財測的30%，並為近三季新高，稅後淨利為新台幣137.9億元，季增31.8%，每股稅後淨利為1.11元，優於法人預期。上半年稅後淨利為242.42億元，年減23.8%，每股稅後淨利為1.95元。

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展望第三季，聯電預估晶圓出貨將季增中個位數百分比，平均銷售價格以美元計，保持價格穩定，毛利率約35%左右，產能利用率提升到接近70%。聯電指出，主要是終端市場通訊和電腦領域需求進一步改善，推動產能利用率提升，22/28奈米業務也持續驅動營收樂觀成長。

聯電並指出，折舊增加及電費提高是下半年將面臨獲利的壓力，儘管面臨成本上的挑戰，聯電有信心能像過去在逆境中展現韌性，維持穩健的獲利，並透過差異化的技術解決方案與多元製造布局的策略，協助聯電的客戶強化供應鏈管理。

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