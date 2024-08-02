LTN經濟通》中日鋼鐵一家親？如今翻臉成仇

新日鐵日前宣布退出與中國寶鋼的合資企業，該企業主要生產汽車用鋼板。（路透）

恩怨情仇20年 提前破局為哪樁？

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在2024年8月即將到來的前幾天，日本新日鐵在自家官網上發出一個簡單公告，將退出與中國寶山鋼鐵股份有限公司（簡稱「寶鋼股份」）的合資企業，雙方近半世紀的合作關係，提前結束了。外媒報導，「寶鋼新日鐵汽車板公司」是新日鐵與寶鋼在2004年成立的合資公司，雙方各出資50%，投資額超過1000億日圓（約新台幣214億元），合約關係為期20年。

這家公司主要生產車用冷軋鋼板、熱浸鍍鋅鋼板，同時從日本進口鋼材半成品加工並供貨給在中國設廠的日系車廠，藉此讓新日鐵擴大中國業務，寶鋼則獲得鋼板技術。

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不過，就在8月契約到期前，新日鐵決定不續約，還將把合資公司的股份以約360億日圓（約新台幣77億元）的價格出售給寶山鋼鐵。這意味著，新日鐵所砸下1000億日圓投資額及在中國的7成產能，全部捨棄了。

儘管雙方拆夥，但新日鐵與寶山鋼鐵同母公司旗下的武漢鋼鐵之間，還有製造食品罐頭用的薄鋼板合資事業。

新日鐵提前分手中國寶鋼，並未在日本東京證交所做即時公告，僅以官網簡單通知。市場認為，中國寶鋼長期以來在鋼市殺價競爭，並屢勸不聽、持續侵犯新日鐵專利等作法，是導致雙方合作提前破局的主因。

中國發展鋼鐵產業，新日鐵的技術指導功不可沒。（歐新社）

新日鐵養虎為患 昔日師徒對簿公堂

據日本《共同社》報導，1978年10月中國領導人鄧小平造訪位於日本千葉縣的新日本製鐵（現新日鐵），當時他向新日鐵提出請求，希望能協助中國成立鋼鐵廠。在日方點頭後，這成為新日鐵在中國業務的開端，也為中日經濟合作的代表性項目。

1985年投產的「上海寶山鋼鐵總廠」，引進當時新日鐵最先進的設備與技術，新日鐵也派遣大量技師前往中國寶鋼，以手把手的教導，為寶鋼奠定技術根源。

只是，新日鐵的「好心」扶植，並未換來寶鋼的感恩，反而一直擅自使用新日鐵的核心技術，在屢勸不聽已嚴重威脅新日鐵的生存權之下，最後雙方對簿公堂。

為抗中國鋼鐵業的強大競爭，新日鐵2023年啟動美國鋼鐵收購案。（美聯）

力抗中國鋼品傾銷 新日鐵轉型擴大海外布局買美剛

多年來，寶鋼透過多次與其他國有企業合併，規模日益壯大，2023年集團下的「中國寶武鋼鐵集團」粗鋼產量增至1.3077億噸，遠超日鐵位居全球第一。隨著中國鋼企的技術實力提高，當地的汽車用鋼板的價格競爭也越來越激烈，新日鐵在中國市場的利潤也越來越少。

為了提升全球競爭力，新日鐵於2023年轉向海外市場，宣布收購美國鋼鐵（US Steel），準備「轉型」，以另一種方式，繼續對抗中國鋼鐵業的龐大競爭力。市場認為，新日鐵未來不會著重「量」，轉而注重特殊鋼，以維持競爭力。

有市場觀點認為，對於收購美剛，新日鐵卯足全力，聘用了美國前國務卿蓬佩奧作為併購美鋼項目的顧問。現在進一步「縮小」在與寶鋼的合資業務，有利於收購美鋼。

畢竟現在中、美兩國摩擦頻繁，加上美國保護主義盛行，新日鐵向海外擴張的每一步策略，都需謹慎而行。SBI證券分析師柴田龍之介認為，新日鐵需顧及美國國內擔憂之聲，這推動了新日鐵退出中國合資公司的決斷。」

環保減碳成為世界鋼鐵業的新競爭賽道，新日鐵也將核心技術導入減碳環保的進程，避免被市場淘汰。（路透）

手握秘密武器 新的競爭拉開序幕

除併購美剛的項目持續中，新日鐵先前在2022年與歐洲安賽樂米塔爾（Arcelor Mittal）在印度的合資企業，預計將於2025年以後陸續啟動，屆時新舊產能加起來，新日鐵於印度的產能將由目前的900萬噸擴展至1500萬噸。

據報導，新日鐵打算擴大印度布局、建置其他新廠，其目標是打算至2030年年產能達3000萬噸，未來也將在印度引進氫能還原製鐵技術。

學者指出，環保減碳已成為世界鋼鐵產業的新競爭賽道。一直以來，日本鋼鐵業界的CO2排放量佔了日本產業整體的4成，為了在新時代生存下去，新日鐵將核心技術導入減碳環保的進程，以避免被市場同業趕上而被淘汰。

日本鋼鐵業界實行2030年減碳進程，包括以使用氫的還原製鐵、以電爐製造高級鋼、將高爐所排出氣體中之CO2再利用的次世代高爐等。

新日鐵預計將於2025年啟動「氫能直接還原製鐵」，這是一座高約20公尺的「COURSE50」（CO2 Ultimate Reduction System for Cool Earth 50：2050年實現減碳30％的革命性製鐵製程）試驗高爐，也是各公司技術研發所劍指之氫能製鐵的一種。

為了抵擋中國鋼廠的強大競爭，日本製鐵、JEF與神戶製鋼所也組成技術研發聯盟，3家鋼廠將共享資訊。市場認為，隨著新日鐵與寶鋼的別離，新的競爭將拉開序幕。

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