韓網酸「去濟州島不如去日本」！兩地實際花費揭曉

濟州島長期以來都是南韓的觀光聖地。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓濟州島的本國遊客不斷減少，主要是不少南韓人認為，濟州島物價越來越貴，加上日圓貶值的關係，日本物價變相下跌，因此「有去濟州島玩的錢，還不如去日本」這句話，幾乎成為南韓民眾談論濟州島和旅遊時的流行語，在網路上還可看到許多討論。但韓媒近期指出，調查機構Consumer Insight分析後發現，南韓民眾到日本玩和到濟州島玩的實際開銷，其實與想像中的有所落差。

綜合韓媒報導，近期在南韓入口網站看到的與濟州島旅遊的相關文章，大多都是負面的，充斥著「這個價格，我寧願去日本」、「濟州島物價過高的爭議」、「這就是我不去濟州島原因」等批評，濟州島正因一系列花費和物價過高的爭議，形象在南韓輿論惡化。

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Consumer Insight針對1000名成年人進行調查，發現有高達88%的受訪者聽過「有去濟州島的錢不如去日本」這句話，僅9%受訪者認為，不可能用去濟州島的旅費去日本玩。

赴日南韓遊客不斷增加，根據日本國家旅遊局（JNTO）數據，2024年6月赴日南韓遊客達70.3萬人次，年增29%。

反觀赴濟州島南韓遊客越來越少，今年前5個月造訪濟州島的南韓遊客為492萬6088人次，低於2023年同期的534萬4546人次。根據濟州觀光公社調查，到濟州島玩的遊客，最不滿的就是「高物價」，2014年僅29%抱怨高物價，但2023年這一數據來到53.4%。

一些南韓民眾認為，濟州島住宿、租車都很貴，如果價格差不多的話，還不如去日本。

Consumer Insight調查顯示，受訪者規劃以4天3夜的旅行時，預計到濟州島玩要花86萬韓元（約2.25萬元新台幣），日本要花110.2萬韓元（約2.88萬元新台幣）。

但實際上，在2023年1月至10月期間，赴日南韓遊客的人均消費額為113.6萬韓元（約2.97萬元新台幣），比赴濟州島南韓遊客人均消費額52.8萬韓元（約1.38萬元新台幣），高出2.15倍。

這也顯示南韓民眾預估的日本旅費和實際花費相差不大，但濟州島的預估旅費和實際花費卻相差1.63倍。

Consumer Insight還發現，根本沒去過濟州島的受訪者，預估旅行成本會抓得比較高，在2023年去過濟州島的受訪者，平均預計會花78.8萬韓元（約2.06萬元新台幣），但沒去過濟州島的受訪者，則認為要花93.5萬韓元（約2.44萬元新台幣）。

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