中國前中石油「一把手」王宜林被開除黨籍 分析：中共內鬥升級

中國石油天然氣集團有限公司前黨組書記、董事長王宜林。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國中央紀委國家監委網站（以下簡稱中紀委）週三（31日）發布公告，中國石油天然氣集團有限公司前黨組書記、董事長王宜林涉受賄犯罪，嚴重違紀違法被開除黨籍。消息一出，引發外界關注，有分析認為，王宜林遭開除黨籍，突顯出中共內鬥升級。

綜合媒體報導，王宜林今年2月因涉嫌嚴重違紀違法，遭到紀律審查和監察調查。

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中紀委週三發布調查結果，指王宜林喪失理想信念，背棄初心使命，長期結交政治騙子並被其利用，對抗組織審查。不僅如此，王宜林還罔顧中央8項規定精神，多次接受私營企業主安排的旅遊，違規收受禮金，並利用公權力當作謀取私利的工具，像是利用職務便利為他人在職務調整、項目承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中紀委稱，王宜林的行為構成嚴重職務違法，並涉嫌受賄犯罪，決定開除其黨籍及取消享受的待遇，收繳違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

有分析認為，王宜林退休4年了仍被官宣落馬，甚至被開除黨籍，突顯示出中共高層內鬥升級，以及權貴利益重新洗牌。

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