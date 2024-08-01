輝達GPU市場上看1574億元！大摩欽點台達電、奇鋐是最強黑馬（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕到2027年，輝達在數據中心的GPU伺服器機架系統所需的冷卻將創造1個48億美元（約新台幣1574億元）的市場，摩根士丹利指出，台達電（2308）、奇鋐（3017）、維諦技術（Vertiv）與施耐德電氣（Schneider Electric）4家廠商是主要受益者，而台達電明年在AI冷卻收入將高達逾90億元，成為最大受惠者，將目標價上調到488元，潛在上漲空間約18%。

CNBC報導，液體冷卻系統是解決數據中心“電力短缺壓力”的解決方案。輝達指出，相信到2027年，輝輝的GB200伺服器機架系統在數據中心的液體冷卻解決方案可以創造1個48億美元的（總潛在市場）。

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摩根士丹利表示，通過增強熱設計功率等，此類液體冷卻系統可節省10%至15% 的資本支出。輝達的GB200 GPU伺服器的液體冷卻系統的總成本為每機架 8萬2460美元（約新台幣270.47萬元），比其 H100 GPU 機架的風冷系統高15到20 倍。

輝達的GPU在市場上佔據主導地位，並支撐著大多數生成式人工智慧工具，摩根士丹利分析師表示，熱流專業知識、精度要求和上市時間是該領域的關鍵制勝因素。

而從中受益的公司包括具有「可靠出貨記錄」的供應商，以及其他因素，其中包括數據中心設施供應商維諦技術（Vertiv）、施耐德電氣（Schneider Electric）、奇鋐與台達電。

在4家受益廠商中，首選台達電，大摩分析師表示，相信台達電在液體冷卻解決方案將在2025年增加2.8億美元（約新台幣91.84億元）的AI冷卻收入。

大摩指出，台達電為數據中心提供電源和冷卻產品的集成解決方案，為超大規模企業和數據中心運營商提供了最有效的設計，因為它旨在降低總擁有成本，同時滿足PUE要求。

大摩將台達電的目標價從400元上調到488元，以昨（31日）收盤價來算，潛在上漲空間近18%。

另對奇鋐也持積極態度，大摩表示，奇鋐處於有利地位，可以向AI伺服器提供各種空氣和液體冷卻產品，大摩指出，奇鋐已被選為輝達主要GB200冷板合作夥伴。

大摩進一步指出，我們的供應鏈檢查表明，奇鋐是輝達GB200伺服器機架式液體冷卻系統的冷板參考設計，預計奇鋐將在第3季度推出首批出貨量，並在2025年獲得30%的出貨量，因此將奇鋐的目標價從520元上調到830元，尚有約30%的上漲空間。

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