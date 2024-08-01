全美4900萬輛車安全氣囊有嚴重風險 監管機構考慮召回

美國監管機構表示，全美4900萬輛車的安全氣囊存在「嚴重風險」，正在考慮召回。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國監管機構週三（7月31日），由13家汽車製造商組裝的4900萬輛美國車的安全氣囊存在「嚴重安全風險」，正在考慮召回，如果最終拍板，這將會是美國史上規模第2大的召回行動。

《路透》報導，在出現造成1人死亡、7人受傷的事件後，美國政府啟動調查，至今已經過8年調查。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）在10月的聽證會上表示，ARC Automotive和Delphi Automotive這2家廠商製造的安全氣囊可能會因為破裂損壞，導致金屬碎片飛出風險，應該全面召回。不過，汽車製造商去年12月提出反對意見後，監管機構並未立即做出最終決定。

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NHTSA指出，正在重申並更新9月發表的初步決定，將給汽車製造商額外的30天時間做出決定，然後才能正式要求召回。NHTSA表示，「常識讓我們承認金屬碎片彈出，並造成死傷會對安全造成不合理的風險」。

但車廠和安全氣囊製造商認為，監管機構提出的問題風險極小，質疑當局的分析和召回的理由。主要汽車製造商包括通用汽車（General Motors）、豐田汽車（Toyota）、福斯汽車（Volkswagen）以及被NHTSA點名的2家安全氣囊製造商皆在12月表態反對召回。

通用汽車週三（7月31日）表示，公司不認為目前的證據顯示，除了現在已召回的車輛之外，還需額外採取行動。《路透》10月報導指出，至少有多達2000萬輛通用汽車可能受到影響，斯泰蘭蒂斯（Stellantis）則有490萬輛車安全氣囊存在疑慮，並且在2009年出現過破裂問題。

有疑慮的安全氣囊用於2000年至2018年初共13家車廠所生產的車款，這些車廠包括捷豹路虎（Jaguar Land Rover）、福特（Ford）、賓士（Mercedes-Benz）、BMW、現代汽車（Hyundai）、起亞（Kia）和保時捷（Porsche）。

NHTSA在2023年首度呼籲自主召回，但ARC表態拒絕，通用汽車則因安全氣囊破裂，導致駕駛臉部受傷為由，召回100萬輛裝有ARC安全氣囊的車輛。

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