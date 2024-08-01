Fed暗示最早9月降息！黃金漲逾1％

週三（31日）黃金上漲。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示，若通膨與預期相符，最快可能在9月降息，另外中東緊張局勢升級，「哈瑪斯」（Hamas）政治局主席哈尼耶（Ismail Haniyeh）31日傳出在伊朗首都德黑蘭遭遇空襲身亡，週三（31日）黃金上漲。

現貨黃金上漲1.2%，報每盎司2437.39美元，7月上漲逾4%，創今（2024）年3月以來最大單月漲幅；8月交割的黃金期貨上漲0.9%，報每盎司2473美元。

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《路透》報導，Fed週三決定維持利率不變，鮑爾表示，Fed對通膨穩定邁向2%目標越來越有信心。鮑爾此話點燃了投資者對9月降息的希望。

紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示：「由於鮑爾的言論表明9月可能降息，黃金和白銀正在上漲，但他確實也關閉了升息50個基點的大門。」他又說：「但有鑑於Fed滿足了最近擴大的預期，黃金能否創下新的歷史高點還有待觀察。」

另外，中東緊張局勢升級，黃金市場湧現避險支撐力。「哈瑪斯」政治局主席哈尼耶31日傳出在伊朗首都德黑蘭遭遇空襲身亡。

RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）表示，Fed降息加上中東地緣政治風險，可能會將金價推高至每盎司2700美元。

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