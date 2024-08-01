彭博 : 散戶以實際行動 買進台積電

散戶以實際行動支持台積電，上週股東人數回到140萬以上。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕護國神山台積電受台灣散戶愛戴，台積電股價跌破千元之後，吸引散戶投資人持續買盤搶進，上週台積電股東人數再攀升，再次回到140萬以上。《彭博》指出，台灣散戶認為，台積電在AI領域的成功，是將決定台灣抵禦中國的能力，被稱「護國神山」是實至名歸，散戶以實際行動支持，持續買進台積電。

台積電股東人數高峰是在2022年11月4日當週，約近149萬餘位股民。根據集保結算所截至7月26日統計，台積電最新股東人數141萬1503人，比起前1週的133萬3860人，單週暴增約7.76萬人。根據數據顯示，台積電股東人數已經連續3週攀升。

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台積電在全球科技產業供應鏈中佔據重要性，目前是全球最大的代工晶片製造商，幾乎壟斷了世界上最先進的晶片，包括蘋果和輝達所設計的晶片。

報導指出，儘管台積電股價已從歷史高點回落，外資也賣出台積電，但台灣散戶的樂觀情緒幾乎沒有顯示出降溫，反而逆向力捧支持，推升持有台積電不足1000股的投資人數量創歷史新高。

數據顯示，目前散戶持股總數，約佔台積電總股數不到1%。

技術工程師詹姆斯·馮（James Feng）說，2年前首次購買了台積電股票，佔其投資的3分之1。他認為，台積電一定不能出事，「如果台積電失敗了，台灣就失敗了」。

據報導，部分台灣小型投資者正在申請抵押貸款，甚至從即將結婚資金中挪用資金購買台積電，希望支持台積電的同時能獲得豐厚的回報。

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