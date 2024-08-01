黃仁勳最新身家曝光！一夜暴增近4000億 寫個人財富單日成長紀錄

輝達（NVIDIA）市值一夜激增3290億美元，寫下單日最大增長紀錄，也帶動執行長黃仁勳的身價，在週三暴漲近120億美元。（美聯資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）市值一夜激增3290億美元（約新台幣10兆元），輝達市值飆升打破了華爾街先前的單日漲幅紀錄，也帶動執行長黃仁勳的身價上漲，在週三暴漲近120億美元（約新台幣3955億元）至1028億美元（約新台幣3.3兆元），彭博億萬富豪指數顯示，這創下他個人財富的單日增長紀錄。

《彭博》、《The Business Times》等外媒報導，黃仁勳身價一口氣漲近120億美元，超過2月22日因輝達公布強勁、股價飆漲而增加的96億美元（約新台幣3140億元），也使黃仁勳的身價一週內，首次重返1000億美元以上至1028億美元。

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近期輝達股價波動劇烈，因為在聯準會（Fed）預計9月降息前，投資人徒人遠離價格飆高的科技股。不過在超微（AMD）釋出樂觀的營收預測後，週三情況大逆轉，輝達股價飆漲13%，市值一口氣增加至創紀錄的3290億美元，使今年來漲幅累計達到136%，反映出對人工智慧（AI）的強勁需求。

目前黃仁勳在全球富豪排行榜上排名第14位，僅次於戴爾（Michael Dell）。

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