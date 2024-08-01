輝達單日市值暴增3300億美元 刷新華爾街紀錄

輝達週三（7月31日）大漲近13％，市值暴增約3300億美元。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在微軟（Microsoft）、超微（AMD）重新點燃AI（人工智慧）漲勢之後，AI指標股輝達（NVIDIA）週三（7月31日）大漲近13％，市值暴增約3300億美元（約新台幣10.86兆元），刷新華爾街單日市值漲幅紀錄。

《路透》報導，微軟在週二（7月30日）晚間公佈的報告顯示，AI成本大幅增加，預計旗下頂級處理器仍將面臨緊張的需求。與此同時，輝達和超微等其他晶片製造商也調高了2024年AI晶片銷量的預測。

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輝達市值飆升打破了華爾街先前的單日漲幅紀錄，值得注意的是，原紀錄同樣是由輝達創下，該公司在2月22日市值大增2770億美元（約新台幣9.11兆元）。輝達目前市值約2.88兆美元（約新台幣94.78兆元），為美股市值第3大，僅次於蘋果（Apple）和微軟，而輝達收盤市值紀錄則是6月18日創下的3.34兆美元（約新台幣109.91兆元）。

費城半導體指數同（31）日飆升7％，創2022年以來最大單日漲幅，不過相較7月10日的收盤歷史高點，仍有11％的距離。

微軟在報告中表示，旗下智慧雲端部門的營收成長了19％，達到285億美元（約新台幣9379.3億元）。XTB研究總監布魯克斯（Kathleen Brooks）指出，由於微軟約占輝達最高品質AI晶片需求的20％，因此微軟增加資本支出對於輝達的獲利來說是好消息。由於輝達仍是AI技術領域的領先硬體生產生，因此最大客戶增加資本支出，對輝達業績來說是好兆頭。

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