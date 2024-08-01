65歲續留職場救勞保？台壽調查：近6成民眾不接受「延後退」

台灣人壽與政治大學商學院共同發布「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查（台壽提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕立法院上月通過「勞基法第54條修正案」，勞雇雙方得協商延後強制退休年齡，鼓勵勞工續留職場，不過，根據台灣人壽與政大商學院的最新調查，近6成（57.9%）民眾希望維持65歲退休，不接受「延後退休」；但40歲以下青世代，卻因現金流壓力，不願少領退休金或多繳保費，較可接受延後退休。

新政府520上任後，新任勞動部長何佩珊已多次針對勞保破產、年改議題，說明政府的因應對策，包括政府承諾每年持續撥補、推動中高齡就業以「開源」 續繳保費並延後請領勞保給付，立法院更在7月中，三讀通過《勞動基準法》第54條修正草案，明定勞雇雙方得協商延後強制退休年齡，被視為打破了65歲強制退休的天花板。

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不過，由中國信託金控子公司台灣人壽與政治大學商學院共同進行，並發布的「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，針對勞保年金改革議題，近6成（57.9%）民眾希望維持65歲退休、不接受「延後退休」的規劃。

至於過往提出的「多繳、少領、延後退」勞保年改方案中，調查詢問民眾「最不能接受的方案」，顯示國人的確最無法接受以「降低給付（42.1%）」來解決破產問題；但有半數民眾（50.8%）可接受調高勞保費率1%、保費提高至12%以避免勞保破產。

相較之下，40歲以下的「青世代」，卻最不支持「降低給付」與「提高保費」，相對可接受「延後退休」。計畫主持人政大風險管理與保險學系特聘教授黃泓智分析，薪資成長追不上物價漲勢，年輕世代現金流壓力較大，因此寧可延後退休，而不願少領退休金或多繳保費。

「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，今（2024）年為第5年進行，除了退休觀察三大指數齊跌，「退休信心指數」摔落至56分不及格；「退休充裕指數」、「退休生活滿意指數」更創下5年來新低；退休準備年齡則延後至38歲，顯示在低薪通膨時代，國人對退休準備充滿無力感。

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