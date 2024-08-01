台積電去年薪酬中位數250萬元 歷年新高

台積電去年薪酬中位數250萬元，創歷年新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）最新版永續報告書昨出爐，其中，揭露去年全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為新台幣250萬元，較前一年的233萬元增幅7.3%，並創歷年新高，總裁魏哲家的總體薪酬約為中位數219倍，則較前一年的中位數276倍降低。

台積電並統計，整體薪酬包括本薪、津貼、現金獎金及酬勞，去年度台灣廠區及采鈺公司新進碩士畢業工程師平均整體薪酬高於200萬元；直接員工平均整體薪酬高於100萬元，每月平均收入高於台灣基本工資的4倍。

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台積電永續報告書也揭露，公司一年內新進員工離職率為8.9%，順利達成不超過14.5%的目標；今年目標為不超過14%，2030年目標將期望不超過10%。

台積電全體員工離職率3.7%，較往年降低，前年為6.7%，並低於5%至10%的目標。台積電表示，主要是受就業市場景氣影響，並將目標自5%至10%調整為不超過10%。

台積電指出，因應科技演變與新世代人才崛起，除深耕先進製程技術，也積極培育、招募及留任人才，為研發、製造與客戶服務挹注創新能量，支持公司擴展全球化布局，持續維持長期競爭優勢。去年全球共招募6133名新進員工、新增3394個優質工作機會，員工總數達7萬7045人。

台積電永續報告書並揭露，除了現金相關獎酬，前年起，公司及其100%持股的子公司所有正職員工，皆可參與「全球員工購股計畫」，由公司提供15%購股補助，鼓勵同仁購買公司股票，共享長期成長的美好成果，全球共計70%同仁參與計畫。

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