強颱凱米農損 明台產「農險理賠快易通」8/2前完成理賠匯款

凱米農損慘重，明台產險「農險理賠快易通」將於8月2日前完成理賠匯款。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕三井住友海上集團明台產險2023年9月推出「農險理賠快易通」智能理賠服務，此次強颱凱米來襲，「農險理賠快易通」再次展現完全無紙化、高效率的智能服務特點，統計明台產險此次風災的農損賠款累計達600萬元，佔整體農損保險理賠款約3成，預計8月2日前可完成理賠匯款，確保農民能即時獲得補償。

明台產險指出，「農險理賠快易通」服務初上線即應對襲台的小犬颱風，迅速完成對67位農民理賠；最近於7月23日發布陸上警報的凱米颱風，「農險理賠快易通」再次通過考驗，在颱風過後即迅速生成理賠資料並發出簡訊通知農民，讓農民第一時間知悉保單的對應情形；明台產險表示，陸上颱風警報解除後1週內（8月2日前）可完成理賠匯款，同時會再次簡訊通知農民，以確保農民能即時獲得補償。

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明台產險引述農金署統計指出，截至7月26日上午已有柚、水芋、梨、柑橘、養殖水產、番石榴、蓮霧、木瓜、甜柿、西瓜、吳郭魚及虱目魚等12品項保險達起賠標準，明台產險估算，該公司因凱米風災的農損賠款累計達600萬元，佔整體農損保險理賠款約3成。

明台產險理賠本部副總經理王慶輝表示，凱米颱風造成台灣重大損失，透過快速、有效、智能的理賠服務，可讓受風災影響的農民盡快獲得補償，降低面對極端氣候衝擊時的財務風險。鼓勵農友能善加利用保險商品，分散財務風險，以提高耕作中面對天災時的韌性。

明台產險指出，該公司長期支持綠色農業發展，目前是國內農業保險第2大承保公司，也透過各地農、漁會提供農業機械設備、太陽能板、汽機車、住宅、傷害與健康等農民所需的各種產險，期許成為台灣農業發展與農民安心安全的永續夥伴。

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