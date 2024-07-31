台積電ADR美股盤前走高 外媒：上行空間反映樂觀情緒

台積電ADR在美股盤前交易中穩定走高，上行空間可追溯到超微等晶片科技業樂觀情緒。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕31日晚間美股盤前台積電ADR漲逾5%，超微一度漲逾8%，截至台北時間晚間8點半漲幅小收斂至7.22%，輝達則收復昨日跌幅漲了6%。美國投資媒體報導，台積電在盤前交易中穩定走高，上行空間可追溯到超微等晶片科技業樂觀情緒。

超微的季度業績，證實人工智慧革命正蓬勃發展。最近幾週，由於這些股票轉向表現不佳的中小企業股，科技股遭受重挫，自7月11日高點193美元以上以來，台積電在美國上市的ADR下跌了約20%，不過，逢低買家可能會趁此進行買入。

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投資媒體Benzinga報導，台積電股價可能受到以下事實的支持：所有人工智慧槓桿的大型企業都顯著提高其資本支出計劃。Deepwater Asset Management的Gene Munster在 X上發文稱，微軟的資本支出年增約51%。他指出，鑑於利潤侵蝕效應，這對這家軟體巨頭來說是近期的負面影響，但從長遠來看，這可能對該公司有利。他也表示，這對2024年的台積電來說是個好消息，因為這家台灣代工廠為世界各地的大型科技企業生產客製化晶片。

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