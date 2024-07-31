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降息再添新證據 美7月小非農就業僅新增12.2萬人

2024/07/31 21:57

美7月小非農就業僅新增12.2萬人。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕最新ADP（小非農調查）就業報告顯示，美國7月就業人數僅增長12.2萬人，低於分析師預期，且職位增加數量下滑，加上薪資增長持續減速，顯示美國勞動力市場需求可能正在降溫。

外媒報導，美國週三（31日）公布報告顯示，7月ADP就業人數經季節調整後僅增加12.2萬人，遠低於分析師預期的14.7萬人，且低於6月的15.5萬人，連續4個月下滑，並創今年2月以來新低；而7月就業者薪資僅較去年成長4.8%，創2021年7月以來最小增福，也較6月下降了0.1個百分點。

對此，DP首席經濟學家Nela Richardson表示，「隨著薪資成長放緩，勞動市場正配合聯準會減緩通膨的努力，如果通膨再次上升，那將不會是因為勞動成本」，並稱數據暗示著美國的勞動力需求正在減弱，可能將強化市場對美國聯準會的降息預期，也就是說，就業市場的放緩可能減輕薪資上漲的壓力，從而間接緩解通膨問題。

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