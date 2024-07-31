「不能沒有你！」中國河南急邀富士康回頭投資穩經濟

富士康鄭州廠是蘋果手機代工重鎮，但近年來因蘋果持續推動多元化製造政策，富士康逐漸將組裝外移至印度，已衝擊河南的進出口，河南因此急邀富士康回頭投資。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕鴻海旗下的富士康鄭州廠是蘋果手機代工重鎮，但近年來因蘋果持續推動多元化製造政策，富士康逐漸將組裝外移至印度，已衝擊河南省的進出口。河南和富士康7月22日在鄭州簽署了戰略合作協議，河南省長王凱、富士康董事長劉揚偉分別代表雙方簽約，相較於劉揚偉的滿面笑容，河南領導們的表情則顯得有點嚴肅，還喊話希望富士康「進一步擴大在河南產業布局」，不難看出河南迫切的心情。

由中國資深媒體人創辦的社群帳號「冰川思想庫」，近日在搜狐網發表評論文章指出，河南為什麼著急？主要因為河南經濟形勢異常嚴峻。

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文章說，在很長一段時間內，中國是蘋果供應鏈的核心，蘋果的主要代工廠富士康，在中國的工廠數量超過了250個，占其全球工廠數量的一半，包括早期的深圳到現在的鄭州。但近年來美中對抗加劇，地緣衝突頻發，全球供應鏈迎來大洗牌，蘋果本著分散供應鏈風險考慮，開始了果鏈外遷的戰略調整，印度和越南等人力成本更低的新興市場成為蘋果投資的新熱區。

蘋果供應鏈外遷，富士康撤離，手機產能斷崖式下降，擁有富士康全球最大工廠的河南和鄭州首當其衝。河南的出口商品中，機電產品占據出口值的一半，機電產品又以手機為主。河南省官網顯示，今年上半年河南的手機累計出口1395.1萬支，較去年同期暴跌47.4%。

受手機產能減少的拖累，整個河南的外貿數據遭遇嚴重下滑，上半年進出口總值為3253.2億元人民幣（下同），年跌13.8%，中部外貿第一大省的頭銜，直接被安徽給搶走了。

富士康作為蘋果的代工廠商，也處於產業鏈的下游環節，談不上有多麼高的技術含量，但經過多年的發展，它已和河南經濟深度捆綁。上述這些數據再次說明了一點，「富士康一打噴嚏，河南外貿就要感冒」。

面對富士康轉移生產線的操作，不少人認為，「我們應該有點民族骨氣，趕走了就趕走了，沒有富士康，很快會有別的企業補上來」，這種狹隘的觀念，顯然低估了富士康的影響力，低估了產業培育的難度。

文章說，富士康對河南至少有3各層面的影響。首先是，富士康鄭州廠興建以來，累計進出口額佔河南的60%，鄭州的80%；其次，富士康鄭州廠累計帶動200多家相關產業鏈入駐，完成投資3000億元；最後，鄭州廠龐大的生產線帶來數十萬的工作機會，緩解了河南人口外流的情況。

最近2年，河南開始發力汽車製造，產業規模不斷擴大，但很現實的問題是，以富士康為代表的電子信息產業，所撐起的外貿半邊天，不是3、2年就能實現輕鬆替代的。河南省官網數據顯示，今年上半年河南的出口產品中，汽車出口值為147.3億元，只有手機出口值的1/4左右。

當河南無視那些趕走外資外企的聲音，敞開懷抱，繼續歡迎富士康時，說明這個農業大省還是很務實的，不是成天就知道喊口號，知道稅收、就業都很重要，知道對外開放、引進外資外企對於發展經濟的重要性。

文章說，排斥抵制富士康的，可以不去富士康打工，但如今的形勢下，千千萬萬的河南籍民工，仍然需要富士康提供的飯碗。這就是當前經濟的現實。

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