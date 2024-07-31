日央行突升息、便宜日圓bye了？ 凱基彭炫通：美日經濟實力是關鍵

凱基投信投資長彭炫通。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕日本央行今（31）日宣布升息，是否代表日圓「甜甜價」不再？凱基投信投資長彭炫通解讀，無論是先前歐洲降息、此次日圓升息，甚至日後美國降息，幅度都不會大，但可視為釋放「正常化」的重要訊號，所以「一小步就是一大步」，後續日圓匯價如何走，端視日本經濟成長的強度，目前而言，仍是美國強於日本，但短期的波動難免。

日本央行周三宣布，將基準利率調升15個基點，達到約0.25％，視為2007年以來第2度升息，同時宣布每季購買日本公債規模縮減約4000億日圓，凸顯貨幣政策正常化的決心。

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解讀日本央行的升息動作，凱基投信投資長彭炫通指出，若將日圓貶值因素納入，日本市場表現其實落後台股、美股，今年以來，加上貶值因素，甚至落後台股10％。日本央行會決定升息，是因為通膨的目的已達成，之前日本長達20年通縮，現在「由負轉正」，已慢慢的正常化，因此，無論是未來美國降息、昨日日本升息，代表的都是「回歸正常化」，彭炫通認為「這是好事」，只是在過程中，會經歷類股的輪動。

法人分析，日本的升息行動雖令市場意外，但縮減購債規模較預期低，且貨幣政策決議前，日圓日前已率先升值，因此昨日反而有「利多出盡」跡象，日圓匯價並未向上攻堅。

彭炫通指出，過去這段期間，日本以外銷導向的大型股，受惠於日圓貶值，有較好的表現，升息後，預期內需導向的產業則有較佳的報酬，成為類股的輪動契機。

不過，僅半個月前，台幣兌日圓即期匯價一度出現0.2032的超低價位，今年上半年的「日圓甜甜價」是否不再？彭炫通指出，後續日圓匯價如何走，端視日本經濟成長的強度，目前而言，仍是美國強於日本，但短期的波動難免。

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