中油宣布8月天然氣民生凍漲 電業漲1％、工業用戶齊漲

中油宣布8月起天然氣牌價，除民生凍漲，電業、工業用戶均調漲。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油宣布8月天然氣價格除民生凍漲外，電業、非電業的工業大戶都調整，其中，電業將調漲1%，工業大戶取消累進訂價，回復單一價格，每立方公尺12.37元；中油漲氣價後，預估到年底可增加44億元，但台電要多繳給中油12億元。

中油表示，考量照顧民生及配合政府穩定物價政策，今年8月民生用戶氣價不調整，由中油吸收。

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但因歐洲天然氣市場持續升溫，中油7月的天然氣成本價格已來到每立方公尺13.53元，因此根據政府核定的天然氣價格公式計算暨適度反映氣源成本，對於台電等電業用戶氣價調漲1%，8月起電業的天然氣牌價（含稅）每立方公尺將達14.7236元。

另外，中油2019年至今年5月吸收非電業用戶的氣價金額已超過1700億元，致天然氣大幅虧損；今年天然氣也已虧損186.5億元，中油也考量避免補貼工業大戶，今年6月起改採月用氣量級距式累進訂價方案，引發部分用氣量大但公司規模小的傳產業者抗議，8月起取消，回復單一價格，以示公平，8月起牌價為每立方公尺12.37元，工業用戶將漲0.5元到3元不等。

中油強調，此次工業用戶的氣價調在符公平、合理及使用者付費原則，並減少對工業用戶補貼，各用戶別天然氣產品價格及氣費計算方式，可參考中油全球資訊網公告天然氣牌價表。

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