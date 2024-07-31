研華Q3營收估個位數季增 明年業績拚雙位數成長

工業電腦大廠研華今天舉行線上法說會。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）今天出席線上法說會，綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，下半年隨著全球景氣緩步復甦，整體接單狀況已回溫，研華第2季接單與出貨比值（B/B Ratio）為1.01，為2年來以來首度回升至1以上，目前醞釀中的轉型變革可望在明年帶來新成長動能，2025年營收可望雙位數成長。

研華第2季營收146.43億元，季減5.47%、年減14%；毛利率40.5%，季增0.5個百分點、年減0.69個百分點；營益率14.79%，季增7.24個百分點、年減5.35個百分點；稅後淨利21.13億元，季增6.02%、年減29.65%；每股盈餘（EPS）2.46元，季增6.03%、年減29.91%。

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陳清熙觀察，2024上半年仍受到地緣政治、高通膨等系統性風險影響，終端需求仍偏保守，第2季北美、歐洲及中國的接單與出貨比值，分別回升至1.00、1.04及1.02水位，顯示市場景氣與企業支出穩步復甦，後續營運將逐季成長。

研華目前預估第3季營收上看147.45億元至153.96億元，季增個位數百分比、年減雙位數百分比；毛利率約39%至41%，季對季大致持平、年對年小幅衰退；營益率約14%至16%，季對季約略持平或小幅成長、年對年衰退4至6個百分點。

研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，公司現已與全球超過50家合作夥伴結盟，共同打造邊緣AI（Edge AI）生態圈，同時攜手全球一線AI晶片公司深化合作，全速開發x86與基於安謀（Arm）架構的邊緣人工智慧（ Edge AI）運算平台，優先鎖定自主機器人、機器視覺、醫療影像等高成長度的新興應用。

研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍提到，由於預見客戶日益增長的工業邊緣AI運算力需求，將持續擴大邊緣AI系列產品的深度與廣度，更計劃推出輝達 MGX™伺服器產品，已於美國、中國、荷蘭和台灣試點提供組裝與測試（L10）服務，未來計畫增設伺服器整機系統（L11）的組裝、整合和測試服務。

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