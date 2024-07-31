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穎崴上半年每股獲利12.33元 創同期歷史新高

2024/07/31 20:00

穎崴董事長王嘉煌。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠穎崴科技（6515）今（31）日董事會通過第二季財報，稅後淨利為2.24億元，季增12.56%，獲利創同期新高，每股稅後淨利為6.52元，上半年累計每股稅後淨利為12.33元，創同期歷史新高。

穎崴第二季合併營收為新台幣12.56億元，季增17.05%、年增23.50%；上半年合併營收為23.29億元，較去年同期成長15.01%。穎崴表示，在AI、HPC需求強勁下，帶動半導體產業鏈拉貨潮，穎崴掌握全球AI、HPC客戶需求，使得第二季、上半年的營收與獲利創同期新高。

迎接美國財報周，除先前大型CSP持續聚焦AI Server採購外，生成式AI在手機應用領域的競爭，也將隨著大型科技品牌業者推新一代終端產品趨向白熱化。研調預估2024年AI Server產值年增69%，全年出貨量上修至167萬台，年增率41%。針對AI、HPC及手機客戶，穎崴最新產品線皆已量產，預估將強勁推升第三季的成長動能。

穎崴表示，科技巨頭喊出「2024年為生成式AI應用元年」，同時因應AI、HPC世代，為了擴大營運規模，穎崴新竹分公司已喬遷至新址，以就近服務客戶需求。同時新廠辦建置的「高頻實驗室」啟用後，提供客戶更為迅速即時的服務，與客戶在前沿技術合作更為緊密。

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