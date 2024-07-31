「手語視訊轉譯服務」平台上線 估14萬聽語障者受惠

數位發展部與衛生福利部今天舉辦「手語視訊轉譯服務」啟動記者會。（數位部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部與衛生福利部今天舉辦「手語視訊轉譯服務」啟動記者會，宣布我國政府第一個跨部會協作的手語視訊轉譯服務平台將於8月1日正式上線服務，預計14萬名聽語障人士可望受惠。

手語視訊轉譯服務（Video Relay Service，簡稱VRS）是一種提供聽語障者平等使用社群通訊軟體工具進行溝通的機制，運作方式是手語翻譯員藉由社群通訊軟體工具的服務，以手語和語音，協助聽語障者與非聽語障者雙方完成溝通。

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VRS平台是提供聽語障者與非聽語障者通訊的服務，運作方式是由手語翻譯員透過通訊軟體工具（網站或APP）一方面以手語與聽語障者溝通、另一面以語音方式與非聽語障者溝通，提供服務範圍主要以訂餐、訂房、叫車等簡易私人日常事務為主。

今日記者會邀請行政院陳時中政務委員、數位發展部林宜敬次長、衛生福利部呂建德次長，以及電信業者與聽語障社福團體等公協會代表出席。

陳時中表示，感謝各界共同辛苦及努力，透過政府致力推動數位平權，未來能夠照顧更多身心障礙朋友，帶來更多幫助及便利，也期許透過數位科技持續讓我們的環境能夠變得更友善及美好。

林宜敬表示，本次VRS服務是一種跨部會及公私協力合作的展現，由數位發展部與衛生福利部的跨部會合作，有效應用數位工具，進一步造福世界；期待未來能有更多跨部會協作模式，共同建立政府合作解決民眾所關切社會議題的典範。

衛生福利部呂建德次長表示，VRS是行政院指導跨部會合作非常成功的案例，由數位發展部提供相關軟體技術開發，接下來將由衛生福利部就VRS平台進行維運，期待未來能夠提供給全國14萬的聽語障朋友最好的服務。

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