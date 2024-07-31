友達提三大營運支柱，中長期面板營收降至3成。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕友達今日宣布未來將公司營運與策略規劃將改以三組不同營運結構來當作公司三個主要營運支柱，分別是「Mobility Solution智慧移動」、「Vertical Solution垂直場域」以及「Display顯示科技」，預估2027年Display營收降至5成以下，中長期三支柱營收呈現「三分天下」局面，各佔1/3。

友達今日舉行法人說明會，友達董事長彭双浪表示，友達近幾年一直努力進行雙軸轉型，希望最大化公司在顯示技術上的know-how，由一家以面板為主的顯示用元件公司，轉型成一個「以顯示技術為核心的解決方案公司」，未來友達將會多數資源投入在智慧移動與垂直場域上，面板仍聚焦Micro LED等新技術，從過去「重資本」投資改為「輕資本」，希望能降低面板產業景氣循環影響、達到穩定獲利。

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友達總經理柯富仁進一步說明這三大營運支柱內涵，其中，智慧移動包含友達過去在車用顯示耕耘一路延伸至系統整合，現在加入BHTC，不僅打開全球新創、車廠合作窗口，友達也成為少數在智慧座艙能提供軟硬解決方案的公司，同時具有結合tier1、tier2能力，預期每年將會有雙位數營收成長。

第二支出垂直場域包含智慧零售、智慧醫療等希望利用友達面板顯示解決方案，與生態圈進一步結合，打開更多公眾顯示器市場。

第三支柱則是在傳統面板這一塊，著重在LCD技術加值、持續投入Micro LED新技術研發，目前友達在Micro LED已經走到量產階段，在大型電視、車用市場與大型看板都有進展。

另外，法人也關切友達4月合併德國車廠BHTC後，合併縱效是否發酵？即將被派任至德國BHTC督導的友達副總曾煥智表示，粽效反映在營收與成本兩塊。從營收觀點來看，友達在合併BHTC後兩邊團隊立即整合，由柯富仁帶隊前往歐洲拜訪OEM廠商，並拿下一新客戶訂單，預計驗證期兩年，也就是說2年後開始出貨就有營收貢獻。

在成本上效益更是立竿見影，曾煥智舉例，合併後立即盤點雙方資源，以財務為例，友達在蘇州、廈門子公司有閒置資金，將人民幣借給了BHTC上海子公司，讓其把歐元借款還給母公司，除避免外匯風險，光是利息一年節省300萬歐元。

其他還包括生產基地互補、產線優化、品管能力相互學習以及自動化提升、採購成本下降都是立即可看到的效果。

曾煥智說，有些成本優化還需要時間，需要與客戶、供應鏈一起合作，但是可以很廣泛應用在現在以及未來專案上，包括機構件設計等，都會有很大幫助。

最後一項則是在管銷研上的費用管控，可用最少成本支持未來成長，曾煥智說，友達、BHTC在車用市場都有不錯成長動能，目前正處於成長階段，在實驗器材共用、RD人力支援上皆可善用雙方營運據點優勢。

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