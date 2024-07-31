受惠產品多元化 台灣高鐵旅遊商品營收今年可望創新高

看好暑假旺季，高鐵新推出「彰化芳苑烤蚵．鹿港老街1日豐富行」。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣高鐵看好國內旅遊市場，積極因應各地主題活動推出主題商品，台灣高鐵指出，雖然4月份地震頻發及上半年外籍旅客入境人數未達預期影響，海外旅遊產品銷售量不如預期，但上半年旅遊人次目標達成率仍近90%，預期下半年藉由各項暑期優惠、ITF旅展優惠專案推出，以及與中央、地方合作如台南400、高雄哈瑪星鐵道文化園區等活動帶動下，全年仍可達預期目標420萬人次，較去年403萬成長4.2%，創歷史新高。

台灣高鐵表示，今年上半年受惠多元產品均可組裝，以及多項活動、演唱會加持下，上半年單月業績最多較去年同期成長50%，整體平均亦有10%以上的漲幅，但因花蓮地震，以及上半年外籍旅客入境人數未達預期，海外旅遊產品銷售量不如預期，因此上半年旅遊人次目標達成率近90%。

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台灣高鐵表示，看好暑假旺季，新推出的「彰化芳苑烤蚵．鹿港老街1日豐富行」，以及過去只在年度旅展期間才會推出的高鐵假期「搭高鐵．送住宿」專案，今年暑假期間加入銷售，同時，「國旅聯票」在第三季也推出「臺南400」專案，「高鐵飯店聯票」推出「一童趣旅行」專案等，預期可帶動旅遊人次，再加上第四季是傳統旺季，全年仍可達預期目標420萬人次，較去年403萬成長4.2%。

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