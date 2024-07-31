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台達電第2季每股賺3.83元 創歷史同期新高

2024/07/31 18:19

台達電第2季每股盈餘（EPS）3.82元，創下歷史同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）明天盤後將在台北總部大樓召開法說會，營運團隊今天公布第2季每股盈餘（EPS）3.83元，創下歷史同期次高，外資看好台達電未來2年將持續受惠於AI伺服器電源供應、液冷散熱與被動元件等產品出貨暢旺，推升業績、毛利率表現。

台達電第2季營收1034.43億元，季增13.25%、年增2.87%；毛利率34.13%，季增4.63個百分點、年增4.92個百分點；營益率12.7%，季增4.6個百分點、年增2.47個百分點；稅後淨利99.48億元，季增72.58%、年增22.07%，每股盈餘3.82元，季增72.52%、年增21.97%。

截至首季，台達電公開的營運數據顯示，集團AI電源業績在總營收中佔比為4%至5%，市場佔有率則超過50%，營運團隊看好今年依舊是「AI最強」，旗下其他事業範疇如交通、自動化、基礎設施等表現較為平穩，營運團隊預計將於明日更新第3季、全年展望。

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