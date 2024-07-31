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公平會通過大亞、太電、中華、捷全、聯鋁併購案

2024/07/31 18:17

公平會依法通過大亞、太電、中華、捷全、聯鋁併購案。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日表示，依「公平法」通過大亞（1609）、太平洋電線電纜（下稱太電）、中華電線電纜（下稱中華）、捷全、聯合鋁業公司（下稱聯鋁）結合案；公平會指出，本結合尚無限制競爭疑慮，且完成後，聯鋁得以擴大超耐熱鋁鋯合金鋁條生產量能，滿足我國建構強韌電網的需求。

公平會說明，大亞、中華、捷全擬向太電收購聯鋁股份，且將共同經營聯鋁，因達到申報條件、因此依法向公平會提出申請。而公平會依「公平法」第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，太電、大亞、中華均產銷電線電纜，具水平競爭關係；聯鋁未來則預計產銷超耐熱鋁鋯合金鋁條，此為電線電纜上游原料之一，用以生產架空鋁纜，因此參與結合事業也具垂直供應關係，其上游市場為超耐熱鋁鋯合金鋁條，下游市場為電線電纜。

而因參與結合的事業共同經營聯鋁，在本結合案完成後，仍各自於市場競爭，並無法令限制、原料取得來源、關稅等參進障礙。未來我國電線電纜業者生產架空鋁纜的原料來源，除可向聯鋁公司採購外，也可自行進口，參與結合事業自無可能封鎖市場，尚不影響市場競爭。

公平會進一步指出，目前我國超耐熱鋁鋯合金鋁條由國外業者供應，本結合完成後，聯鋁得以擴大生產量能，消弭因進口交期不定等問題，滿足我國建構強韌電網之需求，故本結合尚無限制競爭疑慮，依法不禁止其結合。

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