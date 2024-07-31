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友達看Q3旺季效應不明顯 估營收小幅成長

2024/07/31 18:03

友達董座彭双浪（中）看Q3旺季效應不明顯，估營收小幅成長。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕友達董事長彭双浪今日表示，第二季本業轉盈，但是受到地震提列損失影響，每股稅後虧損0.03元，展望第三季，「今年傳統旺季不像過去這麼旺」，不過因為友達客戶分散，預估營收還是可以小幅成長。

友達今日宣佈未來在公司營運與策略規劃方面，將改以三大不同的營運結構來當作主要營運支柱，分別是「Mobility Solution智慧移動」、「Vertical Solution垂直場域」以及「Display顯示科技」，以抵禦面板強勁的景氣循環，達到穩定獲利目標。

彭双浪表示，未來友達會將多數資源投入以Mobility Solution與Vertical Solution為主，Display則聚焦Micro LED上，將從「重資本」改為「輕資本」。

對於第三季展望，彭双浪說，最近終端市場銷售轉為平淡，下半年拉貨動能稍微疲弱一些，旺季效應沒有那麼明顯，但因友達客戶分散，營收還是可以成長，其中在Mobility Solution這一塊大致與第二季相當；Vertical Solution因能源事業有政府標案期程問題，會稍微低一點，傳統面板這一塊預期稍微增加，整體來看，第三季營收還是可以小幅成長。

目前經過調整後，第二季友達在Mobility Solution與Vertical Solution這兩塊營收已經來到43%，目標2027年將超過5成，總經理柯富仁表示，中長期希望「三分天下」，個佔營收1/3。

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