歐元區通膨意外上升 令歐央行進一步降息頭痛

歐元區7月整體通膨率意外升至2.6%，超乎預期。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟統計機構週三（31日）表示，儘管服務業價格成長略有放緩，但歐元區7月整體通膨率意外升至2.6%，超乎預期。通膨加速可能會讓歐洲央行對進一步降息持謹慎態度。

6月通膨率為2.5%，較5月的2.6%略有下降。日前路透調查的經濟學家此前預計7月的整體數據與6月的2.5%持平。最新官方數據顯示，7月核心通膨率（不包括波動較大的能源、食品、酒精和菸草價格）甚至達到2.9%，而路透預估為2.8%；相比之下，6月的核心數據為2.9%。廣受關注的7月服務業通膨率為4%，低於6月的4.1%。

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幾個主要歐元區國家的統一通膨率小幅走高，其中包括主要經濟體德國和法國。兩國6月通膨率為2.5%，7月升至2.6%。

這項消息發布之際，投資者預計歐洲央行 （ECB） 將在9月會議期間進行今年第2次降息，這也對歐央行降息產生壓力。歐洲央行是第一家將利率從歷史高點下調的主要全球央行，以應對COVID-19大流行的經濟影響。

6月，歐央行將基準存款利率從4%下調至3.75%，旨在明年將通膨控制在2%的目標。然而，7月通膨率小幅上升至2.6%，使歐洲央行平衡經濟成長和物價穩定的任務變得更加複雜。

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