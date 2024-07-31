2024年台灣500大科技業出爐 鴻海居首位、台積電排第2

CRIF中華徵信所公佈2024年版混合500大科技業營收排名調查結果。（圖由CRIF中華徵信所提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕CRIF中華徵信所公佈2024年版混合500大科技業營收排名調查結果，鴻海居於首位，台積電排名第2，和碩聯合科技、廣達電腦、仁寶電腦工業排名第3名至第5名。CRIF表示，美中科技戰帶來的供應鏈移轉，讓500大科技業的獲利衰退，隨著調整期告一段落，進入AI新世代後，500大科技業的表現將優於過去10年。

CRIF指出，有鑑於當今科技業的範圍極廣，並不該侷限在電子業本身，因此今年在排名取樣定義上，擴大將所有與科技產品及科技服務相關的上中下游供應鏈企業都納入。因此，去年未納入的化學、生技、塑膠、金屬、機械、電機、汽車、資訊服務業，都在今年首次納入，這項調查則是以2023年度的個體財報為排名基礎。

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CRIF指出，2024年新定義下的500大科技業排名，取決點為2023年營收16.77億元。營收前10大企業中，前7名排名順位與去年相同，顯示這7大科技業的地位穩固。而第8名與第9名的華碩電腦和文曄科技是首度進入500大科技業，聯發科技則維持第10名。

在新的定義下，500大科技業營收排名第11名至20名，也出現新的排名組合，包括排名第12的中華電信、第18名的宏碁都是首度進入500大科技業。科技業營收前20大企業，營收均破千億元。

CRIF表示，華碩電腦、文曄科技、中華電信及宏碁的出現，突顯現今科技業品牌服務業以及電子通路業，在科技業的貢獻及重要性並不亞於科技製造業，台灣在看待500大科技業時，也要改變只重視製造業的思維。

2023年500大科技業稅後盈餘總額為1兆9125億元，相較2022年的2兆1,074億元衰退了9.25％，同時也是連續獲利衰退。

CRIF認為500大科技業獲利衰退，顯示科技產業在全球核心供應鏈居於關鍵性地位，因此當產業遭受景氣影響時也會即時反映在業績上；另一方面，500大科技業過去兩年也因應美中科技戰中，全球供應鏈移轉的新布局與調整期，目前這段調整期已近尾聲，500大科技業在進入AI新世代的表現將更優於過去10年。

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