經長郭智輝支持企業適度反映成本 提高薪資照顧員工

經長郭智輝今（31日）出席活動解釋，員工薪資要提高，才對社會經濟有貢獻，與台灣的油電價格太低是兩個不同命題，但他也表態，社會經濟改變，企業應要適度反映成本。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝日前專訪提到台灣油價、電價太低，導致薪資低廉難調漲。郭智輝今（31日）出席活動解釋，他要強調的是，員工薪資要提高，才對社會經濟有貢獻，與台灣的油電價格太低是兩個不同命題，但他也表態，社會經濟改變，企業應要適度反映成本。

郭智輝日前於專訪提到，台灣有「全亞洲最便宜」的規範限制，只有電價、油價上漲，稍微將成本反映在價格上，薪資水準才能提高；不過，他今天強調，兩者是不同命題。

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郭智輝說明，民營企業乃至油電糖水等國營事業都一樣，員工薪資較低，而員工薪資要提高，對社會經濟產生作用，至於電價、油價是另外的命題。他提到，按照目前法律，台灣的油價、電價有一部分必須是亞洲最低，（台灣僅油價有亞鄰日韓港星最低價限制，電價並無此限制），但現在社會、經濟已改變，還是要「適時反映成本」。

郭智輝強調，國內因政治上考量，（油電）很多都是補助，且補助很多，但他認為，企業本身若沒有競爭力，也很難照顧所屬員工，他還是鼓勵企業，要多照顧員工，員工才會有好表現。

郭智輝也再次重申，台灣不缺電，會跳電是因為饋線太長、變電所太老舊，同一地區大幅增加用電，品質上無法滿足，才會跳電。他也要求台電加強巡守，因環境變異造成的跳電、停電現象，拚一年內希望減少跳電頻率。

他也被問及近期核電民意調查支持度成長，郭智輝重申，「我沒有立場支持什麼電，所有電都支持」，郭表示，經濟部是執行單位，國會通過，就會執行。

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