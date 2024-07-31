超越預估！聯電Q2每股獲利1.11元 毛利率35.2％

聯電Q2每股獲利1.11元，毛利率35.2%。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）今（31）日公佈第二季財報，毛利率達35.2%，季增4.3個百分點，超過財測的30%，並為近三季新高，稅後淨利為新台幣137.9億元，季增31.8%，每股稅後淨利為1.11元，優於預期。上半年稅後淨利為242.42億元，年減23.8%，每股稅後淨利為1.95元

聯電第二季合併營收為新台幣568億元，季增4%、年成長0.9%，毛利率達到35.2%，稅後淨利137.9億元，每股稅後淨利為1.11元。

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聯電共同總經理王石表示，受惠於消費性產品市場需求的顯著增長，聯電第二季的晶圓出貨量較前一季成長2.6%，產能利用率提升至68%。在WiFi無線網路和數位電視應用強勁需求的帶動下，22/28奈米晶圓營收佔比持續上升，加上有利的匯率因素和產品組合的改善，使第二季的毛利率表現優於預期。

王石指出，聯電在這一季宣布多項技術進展，包含推出業界首創RFSOI製程技術的3D IC解決方案、領先市場的22奈米eHV顯示器驅動IC解決方案。這些技術的推出，展現聯電在推動AI、5G和車用領域的關鍵技術上，致力於保持我們在特殊製程的領先地位。

王石表示，展望第三季，預期終端市場會有進一步改善，特別是在通訊和電腦領域，將推動產能利用率的提升。聯電的22/28奈米業務持續驅動樂觀的營收成長，在下半年，22/28奈米已有多個設計定案（tape-outs），應用範圍涵蓋顯示器驅動IC、通訊和網路等領域。

他指出，但由於產能擴張帶來的折舊增加及電費提高，聯電預期在下半年將面臨一些獲利的壓力。儘管面臨成本上的挑戰，聯電有信心能像過去在逆境中展現韌性，維持穩健的獲利，並透過差異化的技術解決方案與多元製造布局的策略，協助聯電的客戶強化供應鏈管理。

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