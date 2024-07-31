台電澎湖區營業處處長交接 澎湖女婿交棒澎湖女兒

台電澎湖區營業處新卸任處長，澎湖女婿羅元良（左）交棒給澎湖女兒路元琛（右）。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台電澎湖區營業處今（31）日舉行新、卸任處長交接典禮，由台電公司副總經理陳銘樹擔任監交人，澎湖女婿前處長羅元良將印信，交給澎湖女兒現任處長路奎琛，象徵薪火相傳，具有傳承的意義。

卸任羅元良處長於1986年6月23日加入台電家族，曾於高雄、鳳山、屏東、金門、苗栗等5區處任職，累積38年職涯資歷，涉獵多元，經歷各職類主管職務歷練，服務期間表現卓越，深獲長官肯定。2022年9月1日擢升為澎湖區處處長，任內致力單位內勞資和諧，對外與縣府、民代維持良好互動，以身作則，率領團隊戮力推動各項電力建設，強化供電線路韌性，維持穩定供電，居功厥偉，績效卓越嘉惠縣民。

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新任處長路奎琛是道地的澎湖人，畢業於國立成功大學，交通大學管理（科學）所，1989年12月1日進入台電業務處服務，曾於台北（北北、北西、北市）、南投、桃園等5區處任職，從基層做起，任事十分積極盡責，學習精神極佳，為人謙和。

路奎琛表示，將續推行「三安」:安全、安心及安定,讓澎湖區處成為一個「幸福、快樂」的企業秉持澎湖區處優良的工安傳統，以工安第一的理念，落實風險管控，確保員工及承攬商勞工的工作安全；持續推動澎湖地區配電線路防災韌性及自動化工程，除致力維持穩定供電外，並力求勞資更和諧，營造安定又健康的職場。另將強化與地方政府的及在地媒體之溝通協調，全力滿足用戶用電需求。

台電澎湖區處新任處長路奎琛（右）是道地澎湖女兒。（記者劉禹慶攝）

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