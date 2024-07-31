主計總處：第2季GDP成長5.09％ 全年估3.91％

主計總處公布第2季GDP成長5.09%，下修0.09個百分點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布第2季經濟成長率5.09%，較上次5月底預測下修0.09個百分點，主因商品出口擴增力道不如預期，但企業投資步調加速，資本形成表現遠優於預期，資本形成實質成長15.34%、創11季新高。主計總處表示，若下半年GDP（國內生產毛額）維持預測不變，今年經濟成長率約3.91%、略下修0.03個百分點，「國內經濟穩定向上」。

主計總處表示，人工智慧（AI）等新興科技應用商機持續熱絡，及終端需求逐漸回溫，第2季按美元計價商品出口年增9.91％，三角貿易及航運服務表現亦佳，併計經所有權調整之商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長7.87％、較預測減少3.35個百分點。

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民間消費方面，受惠於就業市場穩健與調薪的所得效果，以及股市創高的財富效果，第2季零售業、餐飲業營業額分別年增2.68％及3.81％，跨境旅遊熱絡帶動航空客運與國人國外消費續增，金融市場交易升溫也挹注證券、基金等交易手續費，併計各項並剔除來台旅客消費影響及物價因素後，概估第2季民間消費實質成長2.71％、上修0.12個百分點。

另外，隨需求增強，企業投資意願回升，第2季新台幣計價資本設備進口轉為年增15.92％，國內投資財生產量增18.62％，機械設備投資、營建工程與智慧財產投資均呈成長，加上廠商備料及回補庫存需求增加，併計並剔除物價因素後，概估資本形成（包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質成長15.34％、創11季新高，較預測數增加10.49個百分點，對經濟成長貢獻3.87個百分點。

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