受益AI熱潮 英國晶片商IQE計畫來台IPO

英國晶片零件製造商IQE Plc表示，計劃在台灣證券交易所進行首次公開募股（IPO），圖為IQE英國廠房。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國晶片零件製造商IQE Plc週三（31日）表示，計劃在台灣證券交易所進行首次公開募股（IPO），消息傳出後，股價盤中上漲超過9%。

IQE Plc專門生產用於蘋果iPhone臉部辨識感測器的磊晶，受益於人工智慧熱潮，以及中國市場佔額不斷增長帶來的強勁需求。

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IQE表示，擬將在台灣的台灣證券交易所上市，並透過公開募股出售少數股權，並計劃保留對IQE台灣的控制權。執行長Americo Lemos表示，IQE台灣的成功IPO將使公司能夠實現資產價值最大化。

經紀公司Peel Hunt表示，擬議在台灣證券交易所出售少數股權將有助於為該集團的成長策略提供資金，同時保留其全球客戶和足跡。Peel Hunt的分析師在一份報告中補充道：我們還認為，此次IPO使IQE在潛在的地緣政治風暴下變得更加靈活，實際上也提供了避險和營收成長向量。

IQE已聘請台新證券為其IPO的財務顧問。

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