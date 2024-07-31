在中國銷售大降 UNIQLO將關至少50間門市

UNIQLO在中國市場銷收低迷，宣布將關閉至少50家門市。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據財報數據，UNIQLO母公司迅銷集團今年第3季（2月至5月）營業利益超出分析師預期，達1450億日圓，但由於中國市場銷售大減，公司宣布今年將在中國關閉至少50間門市。

外媒報導，UNIQLO母公司迅銷集團表示，由於中國市場銷售低迷，影響公司預估今年集團營收10兆日圓的目標，雖然擴張歐美市場有成，但被中國市場拖累；UNIQLO大中華市場首席執行長潘寧表示，消費著心態轉變，使利潤大幅降低，中國924間門市中就有150家銷售低迷。

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潘寧表示，公司預計未來將改變營運實體門市的策略，從以往每年淨增加50至80家門市，轉變為未來3年內，每年淨減少或翻新50家門市，汰弱留強，希望以關閉銷售額低的門市，在更好的位置開設大型店面或翻新門市等方式，使每家店的銷售額提高1.5倍以上。

事實上，根據前3季財報，該集團營收2.37兆日圓（約台幣5217億），年增10.4%，經營溢利4018億日圓（約台幣883.96億），年增21.5%，淨利年增31.2%至3128億日圓（約台幣688.16億），全年預估營收約3兆日圓（約台幣6600億），離10兆日圓（約台幣2.2兆）目標甚遠。

對此，專家指出，在中國消費降級情況下仍銷售低迷，是因為消費者不只是在追求性價比，而是在追求極致性價比，加上產業鏈近來瘋狂打減價戰，在當地掀起超低價服裝潮流，但UNIQLO在2022年，因成本上漲與匯率貶值的雙重壓力下走向漲價，使UNIQLO不再是消費者心中首選。

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