外資愛新加坡、FDI已逼近中國 童振源：香港優勢盡失

新加坡近三年吸引外資大爆發。（取自童振源臉書）

〔記者林菁樺／台北報導〕新加坡外商直接投資（FDI）三年來翻倍！根據聯合國最新資料，去年吸收外商直接投資（FDI）的前四名經濟體分別為美國、中國、新加坡與香港，值得留意是，過去二十年中港星三地對外資吸引力大、成長快速，但2020年疫情後，外商在亞洲的布局有明顯改變，且明顯轉向新加坡；台灣駐新加坡代表童振源指出，「新加坡吸引外資大爆發，香港失去優勢，中國則不復盛氣」。

童振源在臉書引述聯合國最新統計資料，去年FDI前四名經濟體為美國3109億美元、中國1633億美元、新加坡1597億美元、香港1127億美元，其中，新加坡大幅領先香港470億美元，甚至已逼近中國。

請繼續往下閱讀...

童振源進一步分析，自2020年疫情發生後，新加坡吸引外資「大爆發」，從2020年的749億美元，一路大幅攀升，到2023年已達1597億美元；反觀，香港吸引外資金額在2020年為1347億美元，去年已降至1127億美元，顯著落後新加坡470億美元。

若拉長時間尺度，童振源以中國加入世界貿易組織的2001年分析，中國當時FDI金額為469億美元、香港291億美元、新加坡173億美元。直到2020年，這二十年期間，中港星FDI金額都快速增長，且中國、香港多是大幅領先新加坡，不過但疫情爆發後，國際投資情勢發生明顯轉向、十分有利於新加坡。

若再以五年為一個週期，2001-2005年、2006-2010年與2011-2015年，新加坡的金額大約都是中國、香港的一半金額。但到了2016-2020年，新加坡797億美元逐漸接近香港的1082億美元，但仍與中國1398億美元有差距。

但2021-2023年，中國FDI金額每年平均為1778億美元、香港為1208億美元、新加坡為1425億美元；若以成長率而言，2021-2023年比上個五年，中國吸引外資每年平均金額的成長率為27.2%、香港為11.7%、新加坡為78.8%，新加坡加速追趕，乃至新加坡吸引外資已經超越香港、逼近中國。

童振源也說，不僅直接投資是如此，新加坡吸引的資產管理規模也在去年第一次超越香港，成為亞洲最大金融中心。根據新加坡與香港最新公佈的2023年數據，新加坡的資產管理規模（Asset under Management）達到4兆940億美元，首次超過香港的3兆9930億美元；而近7年的複合年均成長率（CAGR），新加坡為9%，香港只有4.3%，過去7年亞洲資金大量移向新加坡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法