聯發科執行長蔡力行：Q3營收季減3％至季增4％ 全年成長目標不變

聯發科今日召開法說會，重申今年成長目標不變。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）召開法說會，展望第三季，聯發科執行長蔡力行表示，預期手機、智慧裝置平台、電源管理IC三項營收類別皆約略持平，預期第三季營收以美金對台幣匯率1比32.3計算，將介於1235億元到1324億元之間，較上一季下滑3%至成長4%，較去年同期成長12%到20%。營業毛利率預估為47% ± 1.5%，季度費用率預估為30%±2%。

蔡力行強調，對今年全年的財務目標保持不變，美金營收成長14-16%（mid-teens %），扣除一次性項目的毛利率預計介於46%至48%之間。基於此，重申對中長期策略的信心。尤其在雲端運算和邊緣運算的AI大趨勢中，佔有有利的位置。新專案進展順利，可望從明年下半年開始貢獻營收，相信今年是下一階段成長的開始。

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蔡力行指出，下一代旗艦晶片天璣9400，預計於10月份上市，旗艦晶片天璣9400採用業界最先進的3奈米製程生產和強大的Arm v9核心，性能和能耗上顯著提升，並進一步優化生成式AI功能，客戶對於天璣9400反應相當正面，天璣9400首波導入的機型數量相較於天璣9300更多，有信心今年旗艦產品營收成長超過50%。

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