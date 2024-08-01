聯發科（2454）預期第三季營收以美金對台幣匯率1比32.3計算，將介於1235億元到1324億元之間，較上一季下滑3%至成長4%。

（資料照）

1.台股週三（31日）加權指數開盤跌134.79點，以2萬2088.78點開出，在電金權值股走勢疲弱下，早盤指數跌逾170點，指數測2萬2046點。10點過後，金融股與鴻海（2317）、台達電（2308）等AI股反攻，加上台積電跌勢收斂，指數急拉269點，由黑翻紅，觸及2萬2315點。不過，電子權值走勢不振，終場指數又翻黑，跌24.22點，收2萬2199.35點。

2.擁有132萬股民的「國民ETF」國泰永續高息（00878）31日公告第16次季配息，每股配發0.55元，再刷新紀錄，以31日收盤價22.97元計算，年化配息率9.6%。第16次除息交易日則為8月16日，想參與除息最後買進日為8月15日，股息預計9月11日入帳。

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3.光寶科（2301）第2季每股盈餘1.36元，季增30%、年減26%，董事會決議配發現金股利2元，總經理邱森彬說，旗下高成長動能的核心事業將推升第3季營運表現更勝第2季，包括AI與雲端運算電源、應用於光電半導體與資訊產品的高階電源，以及智慧輸入裝置等。

4.IC設計龍頭聯發科（2454）展望第三季，執行長蔡力行表示，預期手機、智慧裝置平台、電源管理IC三項營收類別皆約略持平，預期第三季營收以美金對台幣匯率1比32.3計算，將介於1235億元到1324億元之間，較上一季下滑3%至成長4%，較去年同期成長12%到20%。營業毛利率預估為47% ± 1.5%，季度費用率預估為30%±2%。

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