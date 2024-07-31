名師解盤》吳裕良：美股台股迎來財報季 市場關注AI貢獻

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良

台股今日（31日），收在22,199.35點，下跌24.22點（-0.11%），指數先是開低，盤中買盤湧入拉升指數一度來到22315.31最高點，奈何賣壓籠罩，最終以小幅下跌收場，成交量較前幾日微幅減少，算是近期成交量萎縮的一天。近期美股跟台股都迎來財報季，AI對各大供應鏈及大廠的營收貢獻也成為市場主要觀察的重點，指數能否繼續創高也仰賴AI帶來的影響。

美股主要指數週二 （30 日） 唯獨道瓊指數小幅度上漲203.4 點，指數收在40,743.33或漲幅0.5%。標普及那斯達克均是下跌的情況，當中屬那斯達克跌幅較大，下跌222.78或-1.28%，今年漲幅最大的半導體股持續面臨獲利了結賣壓，Nvidia、Qualcomm、On Semi均有5%以上的跌幅。美股盤後，儘管微軟的財報優於預期，但由於作為近年來主要成長動力的Azure雲計算服務年增率從31%放緩至29%，盤後股價大跌6.19%，並拉低Amazon與Meta等CSP業者盤後股價；AMD對第三季收入做出樂觀的預測，表明AI晶片正在提振成長，盤後股價大漲並帶動包含Nvidia、TSM等半導體股收斂盤中跌幅。

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台股盤中以子產業觀察以運動休閒 +2.28%表現最佳、電子零組件 +1.40%次高。另外化工上漲1.34%，航運也有 1.34%的漲幅。近期隨著巴黎奧運的進行，資金普遍輪轉到基期較低的運動休閒產業，包括球鞋及各大運動器具的代工近期在股價上都有不錯的表現。

前陣子股價下跌較重的部分電子零組件廠，在基本面持續走升與評價面具有吸引力的情況下，出現股價明顯彈升。我們持續看好下半年高科技類股景氣旺季的訂單進駐，預計推升營收與獲利的成長。

晶圓代工龍頭與半導體供應鏈加上AI仍是下半年市場的主軸。機器人和工具機等自動化生產議題加上低軌衛星題材將有望成為新一波影響市場的動能，建議正面關注。

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