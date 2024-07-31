長榮航出售3架客機 預計獲利7.3億元

長榮航空今年3月出售3架A330-200型客機，今（31）日公司補充公告，指上述出售案預計獲利約7.3億元。（示意圖，資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕長榮航空（2618）今年3月出售3架A330-200型客機，今（31）日公司補充公告，指上述出售案預計獲利約7.3億元。

綜合媒體報導，今年3月，長榮航空為配合整體機隊規劃，公司決議出售3架A330-200型客機，交易總金額約新台幣11億元，交易對象為Mockingbird Limited。

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長榮航空今稍早在公開資訊觀測站重大訊息發布補充公告，稱3月出售3架A330-200型客機處分利益約新台幣7.3億元。

報導指出，今年上半年，波音向長榮航交貨1架777F貨機，新機加入後，目前長榮航共有9架貨機，使其貨運占營收比重明顯成長。長榮航還計畫2026年起陸續執行3架777-300ER改裝為貨機，預料將推升公司營收的動能。

長榮航31日股價收在34.45元，漲幅0.73%。

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