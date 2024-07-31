期交所：加權指數列窄基指數 美國投資人不得交易台指期

臺股期貨（TX）、小型臺指期貨（MTX）及客製化小型臺指期貨（MXFFX）不再適用CFTC交易許可。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕期交所今日指出，收到美國商品期貨交易委員會（CFTC）通知，期交所的臺股期貨（TX）、小型臺指期貨（MTX）及客製化小型臺指期貨（MXFFX）因標的指數中的加權指數轉為窄基指數（Narrow-based security index），所以也都成為窄基指數期貨，不再適用CFTC交易許可規定，美國投資人皆不可再交易。

期交所表示，加權指數因單一成份股占指數權重超過30%天數，已不符合美國廣基指數（Broad-based security index）定義，因此CFTC 於美國時間7月30日通知加權指數依規定轉變為窄基指數，TX、MTX及MXFFX也都成為窄基指數期貨，不再適用CFTC交易許可規定。

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依照美國規定，窄基指數期貨由CFTC與美國證券管理委員會（SEC）共同管轄，因此TX、MTX及MXFFX轉變為窄基指數期貨後，因3商品未符合SEC窄基指數期貨豁免規定，期貨商應遵循SEC規範，含合格機構投資人（QIB）在內，美國投資人不可再交易3商品。

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