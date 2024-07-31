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守護租屋族權益 內政部推免費租屋法律諮詢明上路

2024/07/31 15:13

內政部劉世芳今（31）日表示，今年先開辦免費「租屋法律諮詢」，並自明起免費提供租屋族租屋糾紛法律諮詢服務。（內政部提供）

〔記者李文馨／台北報導〕為協助廣大租屋族解決租屋糾紛，內政部劉世芳今（31）日表示，內政部今年先開辦免費「租屋法律諮詢」，並自明起免費提供租屋族租屋糾紛法律諮詢服務，並規劃在明年下半年提供弱勢租屋族的訴訟法律文件撰擬、法律調解、陪同出庭等扶助服務，讓租屋族獲得政府的支持與法律的保護。

劉世芳表示，已委託法扶基金，將自8月1日起開辦免費提供租屋族租屋糾紛法律諮詢服務，租屋族若遇到對不合理要求提前解約、苛扣押金等租屋法律問題時，都可以市話直撥法扶基金會「住宅租賃糾紛諮詢專線」412-8518（手機加02，撥通後轉2再轉6），服務時間為週一至週五上午9時至12時30分、下午1時30分至5時，由專業律師提供相關的法律諮詢或意見，全力協助租屋族能勇於維護自身合法租屋權益。

劉世芳說明，租屋市場中有時聽到部分房東以提前解約等不當方式，要求房客強制搬遷，或是在租約到期後有苛扣押金等情形；對於青年學生等租屋者，常遇到不知該如何在法律上主張自身的權益，以致被迫接受不合理的要求。  劉世芳表示，內政部在今年先開辦免費「租屋法律諮詢」，並規劃在明年下半年提供弱勢租屋族的訴訟法律文件撰擬、法律調解、陪同出庭等扶助服務，讓租屋族獲得政府的支持與法律的保護。

劉世芳強調，加強弱勢租屋族權益的保障，是內政部住宅政策的重要一環。政府提供多元管道協助解決租屋紛爭，像是長期與崔媽媽基金會合作提供租屋諮詢服務外，也有縣市政府消費者保護申訴及鄉鎮市公所調解等方式，並在去年完成租賃條例修法，讓租屋族的租約都能全面適用消保法的保護，租得更安心。

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