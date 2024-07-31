光寶科Q2獲利年減26％ Q3季對季成長

光寶科技總經理邱森彬表示，公司成長策略持續取得進展，在營運體質優化的基礎上，中長期的營收將獲得成長動力。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕光寶科（2301）今天召開第2季法說會，第2季每股盈餘1.36元，季增30%、年減26%，董事會決議配發現金股利2元，總經理邱森彬說，旗下高成長動能的核心事業將推升第3季營運表現更勝第2季，包括AI與雲端運算電源、應用於光電半導體與資訊產品的高階電源，以及智慧輸入裝置等。

光寶科第2季受惠於產品組合優化，持續提升高價值事業比重，策略性減少高波動業務，加上AI技術強化導入產線，增進數位化管理，助攻單季營收333億元，季增16%、年減12%；毛利率22.2%，季增1.9個百分點、年減1.1個百分點；營益率9.9%，季減2.2個百分點、年減1.7個百分點；稅後淨利31億元，季增34%、年減26%；每股盈餘（EPS）1.36元，季增30%、年減26%。

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光寶科技總經理邱森彬表示，公司成長策略持續取得進展，在營運體質優化的基礎上，中長期的營收將獲得成長動力，一方面得益於集中研發資源切入新賽道；另一方面則是持續進行策略投資與併購，「這幾年我們積極調整產品組合，降低高波動業務的比重」，結合本業核心優勢，轉向聚焦門檻較高的領域，如綠色資料中心、潔能運輸、以及高效能基礎設施等能源物聯網（IoE）領域。

邱森彬提到，相關領域需要較長時間的投入與發展，才會成為成熟產業，光寶科將提升業務、技術、及智財等面向的能量，加速實現全面的轉型綜效，透過新事業提升獲利，再繼續投入更多研發、擴大事業版圖，形成良性循環，為中長期成長奠定可靠基礎。

邱森彬認為，旗下光電、雲端及物聯網、資訊及消費性電子共3大部門的第3季營運動能皆可望優於第2季，其中，光電半導體目前正全力發展高階應用，涵蓋AI機器視覺、汽車照明和感測應用、工業和再生能源等領域，業績可望逐季增長，雲端業務部份，雲端、AI電源與液冷系統在新客戶、新產品進展推動下，預期將持續成長。

此外，資通訊和消費電子部門在AI PC帶動高端電源、Mini LED背光鍵盤趨勢下，有助於提示出貨，同時，光寶對新市場的佈局也逐漸看到成效，低軌衛星、工業用與遊戲機電源需求增加，將挹注新的營運動能，「我們相信這些策略性佈局將為光寶帶來長期的競爭優勢，實現穩健的長期成長。」

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