超車台積電！三星半導體業務「井噴」重奪王者冠軍寶座（路透合成照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）市場需求強勁，擴大拉動記憶體晶片需求復甦，在價格反彈，三星電子第2季半導體業務營業淨利6.45兆韓元（約新台幣1548億元），自2022年第2季後，時隔2年超過台積電（2330）重回王者寶座。

外媒報導，三星電子31日發佈第2季財報顯示，第2季營業淨利總計10.4439兆韓元（約新台幣2506億元），年增1462.29%，時隔7個季度，單季營業淨利再度站上10兆韓元大關。

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第2季營收為74.0683兆韓元（約新台幣1.77兆元），年增23.44%，連續2季超過70兆韓元，淨利為9.8413兆韓元（約新台幣2362億元），年增470.97%。

報導指出，去年開始減產後，記憶體晶片需求逐漸恢復，近年來AI市場發展迅速，主要晶片生產商集中在高頻寬記憶體（HBM）晶片，導致通用DRAM晶片供應出現缺口，價格隨即開始反彈。

從三星各部門業績來看，半導體業務所在的設備解決方案（DS）部門銷售額和營業利潤分別為28.56兆韓元（約新台幣6854億元）和6.45兆韓元（約新台幣1548億元），自2022年第2季後，銷售額時隔2年超過台積電。

至於晶圓代工業務，在5奈米以下尖端製程訂單擴大的拉動下，AI和高效能運算（HPC）領域客戶數量增加了近1倍。設備體驗（DX）部門銷售額和營業淨利分別為42.07兆韓元（約新台幣1.01兆元）和2.72兆韓元（約新台幣652.8億元）。智慧型手機所在的手機體驗（MX）部門銷售額較上季減少，主要由於第2季為智慧型手機銷售淡季。

影片顯示（VD）部門在巴黎奧運等大型體育賽事的拉動下，較去年同期銷售成長。

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