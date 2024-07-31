美下月公布對中晶片出口新規 傳豁免荷日韓、未排除台灣

美國拜登政府計劃在下個月公佈一項新規則，擴大阻止一些國家向中國晶片製造商出口半導體製造設備，據傳日本、荷蘭和韓國將得到豁免。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透周三（31日）報導，美國拜登政府計劃在下個月公佈一項新規則，擴大阻止一些國家向中國晶片製造商出口半導體製造設備，據兩位熟悉該新規則的消息人士表示，包括日本、荷蘭和韓國等關鍵晶片製造設備的盟友出口將得到豁免，因此，艾司摩爾（ASML）、東京威力科創（Tokyo Electron）等主要晶片設備製造商不會受到影響。

一位消息人士稱，該規則是所謂「外國直接產品規則」的擴展，將禁止位於中國先進晶片製造中心的約6家中國工廠接收來自許多國家的出口。出口受到影響的國家包括以色列、台灣、新加坡和馬來西亞。路透指出，無法確定哪些中國晶片廠會受到影響。對此，負責監督出口管制的美國商務部發言人拒絕發表評論。

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為了阻止可能有利於中國軍方的超級運算和人工智慧技術獲得突破，美國已於2022年和2023年對中國晶片製造設備實施了出口管制。

消息人士稱，計劃中的新規則僅處於草案形式，可能會發生變化，但目標是在下個月以某種形式發布。華府正尋求對中國蓬勃發展的半導體產業持續施壓，但另一方面又希望不會激怒盟友。

外國直接產品規則規定，如果產品是使用美國技術製造，美國政府有權阻止其銷售包括在外國製造的產品。該規則多年來一直用於阻止中國科技巨頭華為在國外生產晶片或獲得設備供應。

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